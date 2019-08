Rosas, que dio a conocer su caso por redes sociales, contó que en principio entendió que el señalado, de 23 años, estuviera detrás de ella porque el bus estaba muy lleno. No obstante, poco a poco, cuenta ella, el alimentador se fue desocupando, pero el hombre no se apartaba.

“No se quería alejar. Cuando me corrí, él tenía el pene erecto, y eso era lo que yo sentía. Yo sentía un bulto detrás mío, pero yo no quería hacer falsas acusaciones. Pero me di cuenta que sí tenía razón cuando le vi su pene erecto”, contó la víctima.