Un día antes de su desaparición, la mujer sufrió un fuerte zumbido en el oído y presentó problemas inusuales de desorientación, por lo que estuvo durante 8 horas en un centro médico de la ciudad, de acuerdo con Semana.

Al parecer, su repentina enfermedad se relacionó con una amnesia, según explicó su hermana Marta Liliana a RCN Radio:

“Es una diseñadora de modas que trabaja para la firma Arturo Tejada. Sufrió una fiebre alta que le provocó una amnesia temporal, consultó al médico y le dieron de alta con la recomendación para la familia de no dejarla sola hasta que superara la amnesia”.

No obstante, ese miércoles, el esposo de María José tuvo que dejarla sola mientras llevaba a sus hijos al colegio, y pese a que le recomendó a los guardas de seguridad del conjunto que no la dejarán salir, la mujer insistió y salió a las 10:06 a.m., añadió a la revista un familiar:

“Las cámaras de video muestran que ella sale un poco acelerada, el vigilante trata de impedirle la salida pero ella le alega y le alega”.

La mujer vestía una chaqueta oscura, gafas de sol, un pantalón negro y tenis del mismo color con suela blanca, detalló su esposo en W Radio.

Además, los allegados describieron a María José, en Caracol Radio, como una mujer de contextura delgada, tez blanca, nariz pronunciada, cabello largo castaño y estatura de 1,63 centímetros.

“Hay más 150 personas buscándola en Bogotá, entre el Gaula y la Policía. También estamos pensando que, de pronto y en un momento dado de su inestabilidad mental por la amnesia que padece, piense en devolverse para Manizales o Aranzazu [donde nació], y por eso estamos instalando carteles en todas partes para que se comuniquen con nosotros”, expresó la hermana de la desaparecida en la emisora de RCN.

La desesperada familia les pide a los ciudadanos que les ayuden a encontrarla. Cualquier información puede ser suministrada a los números celulares: 321 326 5321 o 317 797 61 54, las líneas de emergencia o ante las autoridades más cercanas.