En la tarde de este jueves 19 de septiembre, en Barranquilla se volvieron a vivir momentos de pánico por el fuerte vendaval que azotó esa ciudad y varios municipios del Atlántico, lo que ocasionó daños en varias viviendas, caída de árboles y cables eléctricos.

Cómo fue el susto en un avión a Barranquilla por vendaval

De hecho, en varios vuelos a Barranquilla también se vivieron momentos de pánico por la turbulencia que hubo en los aviones, lo que casi termina en una emergencia aérea. Fue el segundo vendaval que se registró en menos de una semana en la capital del Atlántico.

Precisamente, una de las afectadas por esta situación fue Fabiola Carrillo, una habitante de Barranquilla que sufrió en su casa por la caída de un árbol sobre la estructura de la vivienda y cuando ella se encontraba descansando. La mujer dio detalles en Noticias Caracol de lo que vivió.

“Fue un momento muy angustiante ver que el techo se nos venía encima. En esos minutos fue de desespero, cuando el árbol cayó a mi casa, pensé que el techo se había caido todo y dije me mató. Cuando salgo a la sala, como no había luz, no se veía nada y con la linterna del celular miré y me di cuenta que la puerta estaba abierta. Jumanji le quedó pequeño, porque las hojas traspasaban para acá, el techo, las láminas y si me quedo un minuto más en la terraza, ese árbol me mata”, contó.

Un nuevo vendaval provocó momentos de angustia en decenas de pasajeros de dos vuelos que estaban llegando a la capital atlanticense. El fenómeno natural deja decenas de viviendas afectadas. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/lvTr9KSOAt — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 20, 2024

Lee También

¿Seguirán los vendavales en Barranquilla?

, por lo que pueden darse más eventos de vendavales. Barranquilla tiene prevista la llegada de la segunda temporada de lluvias del año. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha informado de un “aumento de lluvias, tornados, tormentas eléctricas y fuertes vientos”. La entidad ha recalcado que esto se suma a una “temporada ciclónica, la cual se extiende hasta el mes de noviembre”

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.