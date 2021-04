Una mujer que se identificó como Diana Cortés, de 31 años, habría estado engañando a su esposo durante siete meses al hacerle creer que estaba embarazada, pero todo resultó siendo una mentira que desenmascaró la Policía Metropolitana de Bogotá.

El pasado 22 de abril, la joven, acompañada de su pareja, expuso su caso frente a las cámaras de Noticias Caracol y relató que en un parque del Tintal, en Kennedy, dos hombres la robaron y la golpearon haciéndole perder a su bebé, aunque logró ir a un centro médico en Bogotá para ser atendida.

“Yo me subí al alimentador, me bajé y dos sujetos me abordaron por la espalda y me dijeron que camináramos normal. Ahí fue donde me pegaron y me quitaron mis pertenencias. Uno medía más o menos 1.80, era mono y de ojos verdes; el otro era más bajito y extranjero”, dijo la mujer a las cámaras de ese noticiero.