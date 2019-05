Guillén aseguró que la víctima había sido objeto de amenazas “de manera pública” por parte del hijo del músico durante el Festival de la Leyenda Vallenata “alegando infidelidad”:

Freddy Delgado, comandante de la Policía en el Cesar, dijo al diario El Pilón que el asesino habría sido recogido por un cómplice inmediatamente después de dispararle a la mujer en la cabeza.

Asimismo, aseguró que el hecho quedó registrado por videos de cámaras de seguridad del sector y también hubo varios testigos del crimen, incluyendo a la madre de la mujer, quien habría evidenciado que el responsable pudo haberle disparado a ella por la espalda, pero se aseguró de ir por su objetivo específicamente, tal como recoge RPT Noticias:

“Ese desgraciado nos adelantó, pudo darme por la espalda. Por qué no me dio a mi. A ella le disparó, yo la agarraba para que no se cayera pero la moto se deslizó” (sic)