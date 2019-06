“Una de mujeres empezó a decirme que le pasara el celular, mientras la otra se me acercó, me puso la navaja en la espalda y me dijo que le entregara el teléfono o me picaba”, afirmó la joven a City Noticias.

En las imágenes se ve claramente cómo una de las ladronas le pega en la cara a la adolescente a la vista de un hombre que no hace nada para ayudarla.

Jackeline Vásquez Valencia, madre de la víctima, indicó al noticiero que su hija tenía una mejilla aporreada y un diente flojo.

Vásquez asegura que las agresoras la amenazaron cuando fue a interponer la denuncia del robo.

Finalmente, las 2 mujeres huyeron del lugar y son buscadas por la Policía de la localidad.

Según el informativo, citando cifras de la Secretaría de Seguridad, entre los meses de enero y abril se reportaron 1.229 hurtos en este sector de la capital.