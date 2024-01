Una incómoda situación se vivió en la tarde de este martes 23 de enero de 2024 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde una mujer ocasionó riesgos en la operación aérea por un escándalo que armó de un momento a otro y que dejó a decenas de pasajeros varados por un buen tiempo y sin poder viajar, según informó Semana.

(Vea también: Viajera rusa pide besos a hombres desconocidos para tener un recuerdo de cada destino)

El hecho se registró en el vuelo AV 9318 de Avianca, el cual cubría la ruta Bogotá-Medellín, cuando una mujer de 35 años esperó a que la aeronave carreteara por la pista y, cuando estaban próximos a despegar, armó un escándalo que obligó a retrasar el itinerario del avión, de acuerdo con el citado medio.

Álvaro Vergel, testigo del hecho, le indicó a la revista los detalles de lo que pasó con la pasajera: “El avión fue abordado puntualmente, pero cuando íbamos saliendo y a punto de tomar la pista de despegue, de un momento a otro una señora empezó a timbrar fuertemente el botón de servicio de la azafata”.

El pasajero indicó que, aunque la tripulación le indicó que no la podían atender porque estaban próximos a despegar y eso podría poner en riesgo la seguridad del vuelo, la mujer siguió insistiendo, al punto que empezó a exigir que la bajaran de la aeronave, según el impreso.

Por qué pasajera de Avianca armó escándalo en vuelo

La agresiva de la reacción de la viajera se habría originado porque no aguantó una situación que había con una menor de edad: “Dijo que ella se bajaba del avión porque no podía resistir una niña que estaba llorando mucho, que no aguantaba eso y que le molestaba”.

En ese momento, la situación pasó a mayor gravedad, pues aunque las azafatas del avión le indicaron que no podían cumplir con su solicitud de bajarse por instrucciones del piloto, la mujer amenazó a la tripulación de Avianca con acusarla de secuestro, según el medio de comunicación.

“Le dieron la opción de cambiarse de puesto; ella aceptó, pero después empezó a exigir nuevamente ser bajada del vuelo, todo porque el mismo se estaba demorando”, señaló el testigo.

Lee También

El avión regresó a la puerta de embarque donde la ciudadana fue bajada y agentes de la Policía Nacional la inspeccionaron. Además, la demora se dio porque el avión tuvo que ser inspeccionado, ante el miedo de que la mujer hubiese dejado algún tipo de artefacto.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.