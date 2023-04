Una mujerse salvó de morir en un aparatoso accidente de tránsito que protagonizó en un automóvil marca Hyundai i35, color blanco, a la altura de la reconocida empresa de lácteos DPA, ubicada al norte de Valledupar.

Al parecer, la femenina conducía en exceso de velocidad, por lo que perdió el control del vehículo, impactó a otro carro y se salió de la vía, según las primeras versiones de la comunidad recopilada por las autoridades.

(Lea también: Urgente | Bus con pasajeros se fue a abismo en la vía Bogotá-La Vega)

El automóvil blanco fue a parar a una zona boscosa de la avenida donde el carro sufrió daños materiales.

“Solamente hubo la afectación de un vehículo, el caso fue atendido por agentes de tránsito como accidente simple, de acuerdo con lo que reza en la ley, no se realiza comparendo, no se realiza croquis, no se realiza informe de accidente teniendo en cuenta que fue simple”, contó una fuente judicial.