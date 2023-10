Con el avance de la tecnología, las redes sociales se han convertido en un medio inmediato de información, que nos permite estar alerta ante cualquier situación que se presente. En este caso, una mujer dio a conocer un extraño momento que vivió en el norte de Bogotá.

A través de las plataforma digitales TikTok e Instagram, María José Pérez, expuso su temor e inseguridad cuando el pasado 23 de octubre, fue abordada por un extranjero, quien intentó entablar una conversación en inglés con ella, con halagos sobre su aspecto físico, e incluso para cuestionarla sobre hacia dónde se dirigía.

(Vea también: Exponen extraño robo en Bogotá: hombre obeso engañó a su víctima y le hurtó $ 3 millones)

“Cuando crucé la calle, me paró un extranjero, me empezó a hablar en inglés (…) me sentí súper incómoda, le dije: No, gracias, y seguí caminado…”, expresó María José en el vídeo. Acto seguido de regreso, la mujer decidió tomar por otra ruta para evadir al extranjero que la había acosado.