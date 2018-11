López Niño, que había sido corresponsal del portal Futbolred y jefe de comunicaciones del Deportivo Cali, fue encontrado sin vida la mañana del lunes 19 de noviembre y algunos de sus colegas hablan de un presunto suicidio.

Estoy muy impactado, conmovido y triste por la muerte, hoy, al parecer por suicidio, de Steven López Niño, corresponsal de @futbolred cuando fui editor allí. Gran periodista, colega y colaborador de los que ya no hay. Condolencias a su esposa y familiares. Q. E. P. D. pic.twitter.com/ZcRmAJsz9W — Gabriel Briceño (@gabbrifer) November 19, 2018

El reportero había terminado sus labores con el equipo azucarero en el 2017, cuando cambió la junta directiva del equipo. Desde entonces se encontraba en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales e, incluso, hace apenas un mes viajó a Bogotá para reencontrarse con antiguos colegas y contemplar la posibilidad de radicarse allí.

“Después de meses de incertidumbre había regresado a la radio”, relata Rojas en su luctuosa columna. Y agrega:

“Probablemente por eso asumió la pesadilla: las emisoras no contratan sino que alquilan espacios, y los arrendatarios, entonces, los distribuyen entre quienes se suman (periodistas y locutores por ejemplo) a través de menciones comerciales que ellos mismos deben salir a vender”.

Pero la radiografía que hace Rojas de la radio, a propósito de la muerte de López Niño, no se queda ahí: “No es ninguna novedad decirlo: nadie tiene sueldo, nadie tiene prestaciones sociales, nadie tiene contrato, no hay vacaciones, ni seguro, nada. Así funciona. Claro, no con las grandes cadenas ni con sus rancios comentaristas estelares. Hablamos de los periodistas que sobreviven para ser periodistas aun a pesar de todo. Incluso de ellos mismos”.

De esas penurias no habló López Niño, ni al borde de su muerte. De hecho, dice Rojas que en “la última llamada con [Jaime] Dinas, cuenta, fue una llamada tranquila, un saludo, ningún sobresalto. En su cuenta de Twitter, @lopidelagente, la última vez que trinó, a las 7:34 de la noche de este domingo, su post fue un recordatorio que lo incluía: el horario y las llaves de la semifinal de la Liga Águila, que se jugarán el próximo 25. Ninguna señal. Ninguna pista. Ninguna alerta”.

Pero el lunes pasado por la mañana, López Niño fue encontrado muerto en su casa, en el sur de Cali.

Estas son algunas reacciones por la muerte del periodista.

La Asociación Deportivo Cali lamenta el sensible fallecimiento del periodista Steven López Niño, quien se desempeñó como jefe de prensa en nuestra institución. Paz en su tumba y fortaleza para su familia. pic.twitter.com/kJLqzoQ9xu — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) November 19, 2018

Mi Padre(q.e.p.d.) me definió y enseñó la palabra Amistad y tengo claro quienes son mis AMISTADES y tengo partido el corazón y descuartizada el alma, por la partida de Steven López Niño. Una pausa silenciosa en mi vida. pic.twitter.com/kBlGJpzjja — Jaime Dinas (@JaimeDinas) November 19, 2018