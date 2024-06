La Fiscalía General de la Nación ha dado detalles del crimen contra Dr. Velásquez y su pareja, Sofía Riascos, quienes murieron el pasado 8 de junio en una vivienda del municipio de Envigado, Antioquia. El principal sospechoso es Julián Alberto Quintero Agudelo, quien trabajaba como mayordomo del famoso productor.

(Vea también: Policía hizo primer descubrimiento en la muerte de reguetonero en Envigado)

Precisamente, en una de las audiencias en contra de Quintero Agudelo, este hombre reconoció su responsabilidad en el doble homicidio y la Fiscalía entregó una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en la finca donde se cometieron los crímenes.

“Yo era la mano derecha de Daniel Alejandro e incluso nos queríamos mucho. Yo fui quien los maté a los dos. Me fui corriendo para mi casa, cogí la pistola traumática y me subí para donde se estaba haciendo la capilla y disparé. Ahí mismo llamé a la portería para que me ubicara una patrulla de vigilancia urgente y de igual manera le dije al portero que no dejara salir a nadie”, dijo este hombre en el juicio.

“La reunión se terminó a eso de la 1:30 de la madrugada, quedándose allí el señor Alejandro y su mayordomo, Julián Quintero Agudelo, departiendo y haciendo ingesta de licor, la cual se tornó en una conversación agresiva de palabras, lo que hizo que usted, señor Julián, accionara su arma en una oportunidad”, aseguró el delegado de la Fiscalía en declaraciones replicadas por El Tiempo.

El ente investigador indica que el señalado homicida habría usado un arma nueve milímetros que tenían para la seguridad de la finca. Después de asesinar a Dr. Velásquez, Quintero Agudelo se dirigió a la casa principal del predio para asesinar a la mujer, según el impreso.

“Posteriormente, usted se dirigió hasta la casa principal de ese lote, en donde dormía, en el segundo piso, la joven Sofía Riascos, a quien se le acercó y le disparó en la cabeza“, agregó el fiscal.

Lee También

El motivo de la discusión también se destapó y tendría que ver con que Dr. Velásquez habría tocado un tema familiar sensible que involucraba a Quintero Agudelo, ya que este hombre era tío de la expareja del productor. Según la Fiscalía, el artista le indicó al mayordomo que la mamá no podía seguir viviendo en la casa y que tenía que buscar a dónde irse, de acuerdo con el citado diario.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.