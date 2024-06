Empieza a cerrarse la lamentable historia del crimen de Astrid Sofía Riascos Valdés y Daniel Alejandro Velásquez Franco, quienes fueron ultimados en el interior de su casa, en Envigado, por quien fuera hasta ese momento su mayordomo.

En su testimonio juramentado ante la Fiscalía, Julián Alberto Quintero Agudelo, ratificó que él fue quien asesinó a la pareja después de una fiesta en la casa, en la que hubo consumo de alcohol y drogas.

En medio de la audiencia, se leyó el testimonio del mayordomo quien manifestó que cometió el asesinato después de una discusión mediada por los tragos y en la que surgió un interés por parte del productor para que la familia de Quintero Agudelo no siguiera viviendo en su casa: “Me dijo que la abuela, mi madre, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué, él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal, entonces yo le dije a mi mamá que debía de irse, que no era sano”.

Luego de que la conversación escalara entre ambos, Daniel Velásquez, según el relato de la Fiscalía, le habría proferido algunos insultos a su mayordomo y la familia del trabajador.

“Daniel dijo que las quería en la calle, que si no las sacaba él. Entonces, yo le contesté que no era para tanto”, dijo el mayordomo.

El productor musical le habría dicho que la “que mandaba era Sofía”, su novia, motivo por el que el trabajador habría tomado el arma y disparado contra su jefe, para luego hacer lo mismo con su novia, quien estaba dormida en el cuarto principal.

El confeso asesino había contado en una versión anterior que el crimen se habría producido cuando él se dirigió a apagar las luces de la casa y oyó dos disparos en medio de la oscuridad, que habrían acabado con la vida de su jefe. Según ese mismo testimonio, él habría corrido para alcanzar al presunto asesino que escapaba por entre matorrales, aunque su versión se cayó con el asesinato de la pareja del productor.

Los estudios balísticos dejarían al descubierto que la misma pistola que el mayordomo usó para disparar al falso atacante, resultaría siendo de las mismas características que la que utilizó para matar a la pareja.

