La familia de Londoño dijo que el joven fue encontrado sin vida y con una herida de arma blanca en la clavícula, detalló Citytv.

Yorledy Rodríguez, mamá de Londoño, agregó en ese canal que se enteró de la muerte de su hijo por una llamada de otro recluso de la estación y no por las autoridades. El joven había sido trasladado desde la estación de Usme hasta la de Tunjuelito (sur de la ciudad).

“Me llama un recluso y me dice que él [Londoño] había sido trasladado a la estación de Tunjuelito y que al parecer estaba muerto. Me dijo que bajara para verificar que lo que me decía era verdad”, indicó Rodríguez, en ese medio.