Luego de que se aprobara en tercer debate el proyecto de ley con el que buscan que algunas infracciones de tránsito no provoquen inmovilización para las motos, el representante a la Cámara Alejandro Vega, quien está detrás de esta iniciativa, habló con Publimotos sobre lo que vendrá.

Vega, quien hace parte del Partido Liberal, ilusionó a los motociclistas al mencionar que el debate en la Plenaria del Senado se podría dar en mayo, pues ya dio tres de los cuatro pasos para que se vuelva una realidad.

“Más o menos, esperamos que la presidencia del Senado nos esté agendando este debate para mayo. Hoy la agenda legislativa está represada en el Senado, pero que arranquemos en la segunda semana del mes de mayo. Eso sí, tenemos fecha límite debe ser antes del 20 de junio”, dijo Vega.

El trámite no será fácil. Los motociclistas deberán tener paciencia porque además de este proyecto, hay decenas más, entre ellos, la moribunda reforma a la salud y la reforma pensional, ambas de vital importancia para el país y muy comentada, razón por las que habrá más presión.

“Falta un solo debate. Son cuatro: dos en Cámara y dos en Senado. Ya pasaron los dos debates en Cámara, hace poco días pasó el debate en la Comisión Sexta del Senado. Falta el de la Plenaria. Pero es importante decirlo: no estamos eliminando la infracción. Este no es un proyecto de impunidad para que las motos puedan hacer lo que quieran en la vía. No. Este es un llamado también a la responsabilidad, pero tenemos que garantizar la sanción sea con equidad, como a cualquier vehículo (…)”, mencionó Vega

Multas por las que no habría inmovilización para las motos

En la actualidad, hay cinco infracciones de tránsito por las que los agentes de Tránsito pueden solicitar que una moto sea llevada en grúa a los patios. Estas son:

Transitar en sentido contrario a la vía. No detenerse a la luz roja o amarilla del semáforo u omitir un pare en la vía. Conducir moto sobre andenes, plazas, zonas peatonales, separadores o bermas. Adelantar vehículos por la berma, en puentes, túneles, pasos de nivel o curvas. Conducir realizando maniobras peligrosas.

Lo que siempre han peleado los motociclistas es que, en caso de un carro u otro vehículo cometa esta infracción, no es inmovilizado, razón por la que no hay equidad y sí una persecución contra los conductores de moto.

Vega mencionó en la entrevista de Publimotos que este nuevo proyecto también implica un mayor compromiso y respeto de los motociclistas por las normas de tránsito: “Lo que buscamos es que no sea una cosa distinta con los motociclistas frente a los vehículos. Que evitemos esta persecución que hoy las autoridades tienen con los motociclistas y esa doble sanción: el comparendo, la multa y la inmovilizada, que lleva los gastos de las grúas y los patios“.

