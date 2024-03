Por: Noticiero 90 minutos

Las fotomultas son emisiones de sanciones automáticas a través de sistemas electrónicos que detectan presuntas infracciones. Por este motivo, es fundamental comprender su funcionamiento y las normativas que las respaldan.

Además, en Cali, su regulación se basa en el cumplimiento del artículo 2 de la ley 1843 del 14 de julio de 2017.

fotodeteccion

Tipos de infracciones que detectan las fotomultas

De acuerdo con William Bermúdez, agente de Tránsito y coordinador del Centro Gestión de Movilidad, en la capital vallecaucana, existen seis infracciones principales que pueden generar una ‘fotomulta’ en Cali:

Es crucial tener al día este documento para evitar sanciones. Transitar sin la revisión tecnicomecánica: La falta de esta revisión puede ser motivo de fotomulta.

Esta es una de las infracciones más frecuentes. Exceso de velocidad: Los límites de velocidad deben ser respetados en todo momento.

El incumplimiento de esta restricción puede ser sancionado con una fotomulta. Pisar la cebra: No respetar los cruces peatonales también puede generar una sanción.

De la misma manera, William Bermúdez, explica que si un semáforo está intermitente o no funciona, no se emitirá una multa por este motivo en particular.

Sin embargo, si el sistema detecta otras infracciones como exceso de velocidad o documentos vencidos, sí se aplicará la sanción correspondiente. La única excepción sería el caso del semáforo en mal estado, que no generaría una multa.

Cabe resaltar que la infracción puede llegarle a su correo o en un mensaje de texto y un organismo de tránsito tiene hasta 180 días para notificar una infracción. Es decir, que si la notificación no se hace a tiempo, el pago no puede ser exigido.

Límites de Velocidad

En las zonas urbanas de Cali, el límite de velocidad está fijado en 50 kilómetros por hora. Sin embargo, en zonas especiales como escolares, residenciales, militares, hospitalarias e intersecciones semanales, se reduce obligatoriamente a 30 km por hora. Es vital respetar estos límites para evitar ‘fotomultas’ y garantizar la seguridad vial en la ciudad.

Líneas de Emergencia

La Secretaría de Movilidad de Cali dispone de dos líneas de emergencia para reportar problemas relacionados con semáforos u otras situaciones:

Línea 127: Destinada a emergencias de tránsito y movilidad.

Destinada a emergencias de tránsito y movilidad. Línea 123: Línea general de la Alcaldía de Cali, donde también se puede reportar el estado de los semáforos.

