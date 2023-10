Juan Diego Uceda, de aproximadamente 30 años de edad, se salvó milagrosamente de morir en el torrencial aguacero que cayó el miércoles 25 de octubre en varios sectores de Barranquilla.

Al motorizado lo sorprendió el arroyo San Salvador cuando se movilizaba por el barrio que lleva el mismo nombre y, a pesar que dos habitantes de esa zona intentaron sacarlo, la fuerte corriente se lo llevó y lo arrastró hasta el barrio Siape, donde unos ángeles lograron salvarle la vida.

De manera dramática, el joven domiciliario relató a Zona Cero cómo una escalera humana lo ayudó a zafarse del feroz arroyo que intentó arrebatarle la vida, aunque el motorizado admitió haber cometido una imprudencia.

“Uno por confiado de pronto, pensé que uno podía pasar por aquí, por este charquito de agua. La moto se me apagó. La intenté prender, pero la misma fuerza del agua se me fue la moto de lado. Me cayó encima”, dijo al portal antes citado.