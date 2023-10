El joven salió de una cárcel de Barranquilla, donde permaneció recluido hasta el miércoles 25 de octubre de 2023, señalado por la Fiscalía de haber participado en el crimen de la abogada Claudia Rodríguez Delgado, pariente cercana de la famosa actriz que se cambió el nombre y ahora se llama Sarah Mintz, hechos ocurridos en marzo de 2021.

A Alejandro Esteban Ávila lo habían condenado a 35 años de prisión por su supuesta responsabilidad en ese homicidio; sin embargo, la justicia se quedó sin argumentos para mantenerlo privado de la libertad por la muerte de la prima de Maritza Rodríguez, que recibió un disparo en el rostro en un intento de robo de su celular, cerca a un colegio del barrio Los Andes.

Desde un sector del suroccidente de Barranquilla, Alejandro Esteban Ávila recordó el día que fue capturado en el barrio Lipaya por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Ávila dio a conocer que su detención se produjo por una confusión por el corte de cabello que se hizo el día que asesinaron a la prima de la actriz, un ‘look’ muy parecido al que tenía el homicida, como se evidenció en cámaras de vigilancia del sector.

“Por no hacerle caso a mi papá, porque yo estaba cabellón y me dijo que no me cortara el pelo”, se mostró arrepentido de no acatar la recomendación de su familiar.