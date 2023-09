“Amigo, tiene la llanta muy chuzada. Tenga cuidado que se puede matar”. Con este mensaje, un sujeto en moto alerta a los conductores desprevenidos que transitan por la vía Paralela en Medellín para que se detengan en un montallantas. Según las denuncias, esta es la cuota inicial que termina en una especie de timo para quitarles dinero por un daño que no necesitaban.

En algunas ocasiones el daño es falso, en otros sí es real y hasta se encuentran chuzos y clavos para que las llantas de motos y carros se desinflen y tengan que buscar quien les arregle el daño, aunque muchas veces les cobran más de lo presupuestado por esta labor.

Una de las víctimas fue Carlos, quien un día se dirigía hacia el norte y optó por tomar esta vía como la ruta más rápida para llegar a su destino. Viajaba en compañía de su hijo y su pareja cuando un hombre en moto se le acercó y le lanzó el mensaje de alerta.

“Yo no sentía nada en mi carro, porque uno siempre se da cuenta en la cabrilla. Sin embargo, opté por parar en el montallantas y me bajaron la llanta. La comenzaron a revisar y yo me distraje un momento. Desde ese momento me comenzaron a decir que tenía un daño grave, que la tenían que vulcanizar”, dijo este hombre.

Ya con la preocupación del supuesto daño, lo terminó de alertar lo que le iban a cobrar por reparar las afectaciones que sufrió la llanta: $160.000. En un comienzo se negó, pero para continuar firme en su idea de sacarle dinero, decidieron rebajar el cobro a $120.000.

(Lea también: Hombre fue asesinado por su hermano; estaban tomando trago y todo se salió de control)

“Nosotros aceptamos porque necesitábamos seguir con nuestro recorrido. Cuando vi la llanta, se le notaban algunos cortes, al parecer provocados cuando se le bajó la llanta. Después del arreglo, nos montamos y nos fuimos, en ese momento sin sospechar nada de esto”, aseguró la víctima.

Durante varios días pensó que era una situación aislada, pero un día decidió volver a pasar por este sector y en la misma zona se encontró otro motorizado, quien le lanzó el mismo mensaje, algo que lo hizo sospechar esta vez.

(Vea también: En Medellín se registran 113 hurtos cada día: estos son los lugares y las cosas que más roban)

La reacción extraña del motorizado y la forma como salió, ya que se apareció de la nada luego de bajarse de unas escaleras, hicieron que este conductor, quien en esta oportunidad viajaba solo en su vehículo, decidiera esta vez seguir adelante con su recorrido y no parar en uno de los montallantas de la zona. Llegó hasta una estación de gasolina ubicada a unos 3 kilómetros de distancia de la alerta. En ese momento no sintió ningún comportamiento extraño de su carro, pero quiso verificar por seguridad y se encontró con una sorpresa.

“Paré en una estación de servicio y me di cuenta que todas las llantas estaban en perfectas condiciones. A partir de lo que me pasó empecé a comentar con conocidos el tema y me dijeron que eso era más común de lo que parece”, señaló el afectado conductor.

Pero esta no fue la única denuncia que se conoció de este caso y se evidenció que es una modalidad que ha venido haciendo carrera, al menos en este corredor.

A Martina* también le ocurrió, hace más de un año, cuando se dirigía hacia el centro comercial Puerta del Norte, cuando otro sujeto en moto se le acercó y le salió con la misma historia, que tenía la llanta chuzada. En esta ocasión le cobraron $90.000 que no tenía, por lo que “incluso me insinuaron que fuéramos a un cajero a sacar la plata”.

(Lea también: Cuerpos de dos hombres están en Medicina Legal; piden a familiares reclamarlos)

Finalmente, en medio del temor que tenía la mujer, optó por llamar a un familiar, quien le llevó el dinero en efectivo para salir del apuro que, al parecer, fue armado para sacarle dinero.

“En algunos casos conocimos que a la gente la enredan y en otros casos le lanzan los chuzos a la vía para que el daño sea real y deban parar y cobrarles lo más que se pueda”, comentó otra de las víctimas.

Lee También

Sobre estas denuncias, el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad de Medellín, coronel (r) Ómar Rodríguez, manifestó que no tienen ninguna denuncia sobre estos casos, pero “no estamos negando que esté ocurriendo. Lo que pedimos a la gente es que haga la denuncia para nosotros comenzar a intervenir”.