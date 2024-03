La mañana del pasado 21 de febrero en Bogotá estuvo marcada por la balacera ocurrida en el Parque de la 93 y que dejó el asesinato del auditor Hernán Franco, quien era hermano de Óscar Franco, exdirector de la Dian.

Videos de cámaras de seguridad mostraron el momento en el que el sicario se disponía a escapar con su cómplice en una motocicleta Duke 200, pero esta no prendió y el sujeto procedió a amenazar al conductor de una moto Pulsar NS 200 negra que presenciaba la escena.

Acá, el video de lo sucedido en su momento:

#ATENCIÓN Imágenes captadas por una cámara de seguridad cerca del Parque de la 93 muestran momentos de la balacera. pic.twitter.com/J6ZINgC9lk — Última Hora Pulzo (@UltimaHoraPulzo) February 21, 2024

Aunque inicialmente se pensó que esa segunda motocicleta también estaba relacionada con el crimen, el conductor de la misma contó a las autoridades horas después que fue amenazado por el sicario y tuvo que llevarlo hasta la localidad de Suba, donde el delincuente finalmente escapó.

Pero en las últimas horas se conoció un nuevo relato que entregó el motociclista en medio de las investigaciones, y allí dio detalles escalofriantes de lo que vivió ese día desde que el sicario se subió a su moto.

Según la versión que entregó el hombre, lo primero que le dijo el delincuente al momento de apuntarle con un arma fue: “Arranque o lo mato”, citó la revista Semana.

El hombre se dirigía hacia su trabajo, pero, ante la clara amenaza, indicó que no tuvo otra opción que arrancar hacia el norte de Bogotá con el asesino de parrillero. De hecho, aseguró que le pidió pasarse semáforos en rojo.

“Pasamos la glorieta del deprimido con rumbo hacia la calle 100, sentido norte, y en eso andamos por toda la Autopista Norte en diferentes carriles, todo con el fin de evitar que nos parara la Policía. El sujeto que me tenía amenazado”, explicó el motociclista, agregó el mencionado medio.

Qué plan tenía el sicario que asesinó a Hernán Franco

El hombre contó en su versión que mientras el asesino le daba algunas indicaciones, también le preguntaba por dónde quedaba La Sevillana, sector ubicado en el sur de la capital, señaló la revista.

Luego de movilizarse por toda la Autopista Norte, el motociclista llegó hasta la calle 170 y allí el delincuente —que de acuerdo con el conductor tenía acento venezolano— le pidió tomar una oreja para cambiar el rumbo en sentido oriente-occidente, mencionó el rotativo.

Por su comportamiento, el motociclista intuyó que el sicario no conocía Bogotá porque reiteradamente le preguntaba por La Sevillana y cómo podría llegar allá, ya que al parecer era su destino final, señaló Semana.

“Me decía que hacia dónde quedaba La Sevillana y más o menos cuando íbamos por un paradero del SITP, por la calle 170, me dijo que si podía coger uno de esos hasta La Sevillana, yo del susto le dije que ‘sí, coja uno de esos’, pero el sujeto no se bajó y me siguió dando indicaciones”, agregó en su relato, citó el medio.

Por último, el hombre indicó que el sicario portaba un celular y en varias oportunidades habló con otra persona para que lo recogiera y esta le decía que “sí”. De hecho, y lo que más lo impresionó fue que, después del susto que le provocó, el sicario le agradeció por haberlo ayudado a escapar.

“El sujeto se bajó de la motocicleta, me dio el puño y me dijo: ‘gracias, manito, me salvó la vida’”, concluyó en la versión entregada a las autoridades, aseguró la revista.

