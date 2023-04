Hace pocos días se conoció la noticia de la muerte de un hipopótamo, especie invasora en Colombia por culpa del extinto capo Pablo Escobar, luego de ser arrollado por un vehículo. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un accidente que involucra a este animal.

Kevin Torres se salvó de milagro luego haber chocado contra un hipopótamo en la autopista Medellín-Bogotá (Antioquia), a la altura de Doradal. Esto ocurrió a las afueras de la Hacienda Nápoles, el 30 de noviembre de 2022. Kevin, en medio de la oscuridad, no pudo reaccionar para frenar ante el paso del animal.

El cuerpo de bomberos de Puerto Triunfo llegó a la zona para brindarle los primeros auxilios al motociclista accidentado, quien fue remitido a un centro asistencial.

Kevin Torres, en entrevista en #DeRegreso con MiOriente, recordó cómo sobrevivió a este accidente de tránsito.

“El animal estaba atravesado en el sentido hacia Medellín, y como yo iba con el visor del casco abajo, entonces la luz que venía de un camión como que me encandiló y eso fue lo que me hizo perder la vista hacia el frente. El animal estaba en un lugar oscuro, y es un animal que no se ve en la noche, entonces cuando lo vi, ya lo vi muy cerca, y ya solamente fue esperar el golpe ”, narró Kevin.

Y amplió su relato:

“Tras caer, me paré, para que quizás el animal no me fuese a pisar o a morder, o a atacar de cualquier manera, pero cuando me paré ya no estaba, como que arrancó a correr, no sé si para el lago que hay cerca o para la parte del bosque que hay también cerca”, contó el joven.