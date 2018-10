Al momento de ser secuestradas, hace 16 años, Íngrid y Clara eran no solo una sólida fórmula a la Presidencia, sino grandes amigas. Durante sus constantes entrevistas con los medios, ambas evaden hablar de lo que realmente sucedió en la selva.

Pero este martes, en el programa ‘Opina Bogotá’, de Canal Capital, Íngrid sorprendió con la siguiente revelación al ser preguntada sobre su actual relación con Clara.

“Este es un tema que ustedes lo tienen que entender, para mí fue muy doloroso el tema de Clara. Cuando yo volví a la libertad, a los pocos meses Clara escribió un libro violento en mi contra, y cuando leí ese libro me pareció que lo que había escrito no era verdad”, dijo la excandidata presidencial.

“Tengo un problema en eso con Clara. Hemos hecho intentos de hablarnos, nos hemos encontrado en otras ocasiones, pero estaba esperando a que ella dijera lo que realmente ocurrió, porque yo a ella la he protegido mucho y esperaba otro trato, pero no se ha dado, y puede que ya no se dé y que no tenga importancia”, agregó Íngrid.

Por Yesid Lancheros

Director Sistema Informativo Canal Capital