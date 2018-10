Betancourt aseguró que si bien ha compartido el deseo de los colombianos por alcanzar la paz, “hay cosas hechas por individuos o por la organización de las Farc como colectivo”, que le impiden perdonarlos pese a sus esfuerzos.

Una de las razones es que un mes después de su secuestro, su padre falleció; y si bien no fue a manos de las Farc, ellos “sí son responsables de su calvario y su agonía”.

“Mi hermana me cuenta que en el lecho de su muerte preguntaba ‘¿Dónde está la niña?’. Cuando me enteré que había muerto casi me enloquezco. Pensé que uno como ser humano no podía vivir sin dormir, pero duré un año así”, escribió.