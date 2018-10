Por medio de una videoconferencia desde París (Francia), Betancourt narró que en muchas ocasiones el guardia le escupió su comida cuando la repartían a los demás secuestrados.

“En esos 6 años, 4 meses y 9 días de cautiverio la comida siempre era arroz. Cuando teníamos suerte nos daban lenteja y pasta”, comentó la exsecuestrada a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocido por Noticias Caracol.

También narró que otras veces el guardia le botaba su ración de comida al piso y luego le decía: “ya no queda nada”.

Por otro lado, Betancourt indicó que durante su cautiverio fue víctima de violencia de género y que a los guerrilleros les daban premios por maltratar a las mujeres secuestradas.

“A mí me daban menos rollo de papel que a mis compañeros hombres. Por esa razón terminaba cortando la ropa que me daban y usaba un pedazo”, dijo Betancourt.

Recuerda que no le suministraban los elementos básicos de aseo y que cuando los reclamaba, los guerrilleros le contestaban: “para usted no hay toallas higiénicas, vea cómo se las arregla”.

Por otro lado, confesó que la obligaban a hacer sus necesidades en frente de sus compañeros.

“Me acuerdo del comandante Enrique que me decía haga ahí delante de todos, encima de sus compañeros. Me tocaba esperar un tarro para yo orinar”, confesó la excandidata.

Por último, Bentancour afirmó que la reparación debe ser para las familias de los soldados que murieron buscándola y que las Farc lo que tenían era una industria del secuestro.

Ante estas declaraciones, Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento, afirmó que las palabras de Betancourt nos permiten rehacer la humanidad que hemos perdido como colombianos.

Estos son algunos apartes de las declaraciones de Íngrid Betancourt ante la JEP:

