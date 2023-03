Sin despegar parece que se va a quedar Viva Air después del cese temerario de sus operaciones que ha afectado a miles de pasajeros en los aeropuertos de todo el país desde el pasado 27 de febrero. Pese a que se han buscado soluciones, el futuro de la aerolínea está cada vez más aterrizado y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se les atravesó en la pista para complicar aún más la situación.

(Vea también: Precio de tiquetes aéreos está disparado en Colombia; ¿vuelos serán solo para ricos?)

Por ejemplo, el funcionario aseguró este miércoles 15 de marzo que interpondrá una demanda contra Viva Air por estafa, ya que vendió tiquetes aún sabiendo que iba a suspender operaciones. La denuncia también será por ofrecimiento engañoso de productos y servicios.

Al respecto, Reyes habló en El Tiempo y explicó los alcances que podría tener esta medida en el futuro de la empresa y las repercusiones en el sector aéreo. En primer lugar, el ministro se refirió a la situación de la aerolínea y sus trabajadores avizorando un panorama oscuro como la desaparición definitiva de Viva Air.

“Los trabajadores son muy importantes para nosotros, cuando Fast Colombia, es decir Viva, dice que tienen los recursos con los cuales liquidar a los empleados, ya teníamos un tema económico garantizado. Yo no tengo certeza si eso ocurrió; sin embargo, el Ministerio de Trabajo está adelantando todas las averiguaciones sobre si esto ha ocurrido”, expresó.

¿Viva Air podría desaparecer completamente?

Asímismo, indicó que estos empleados han sido reubicados en otras empresas que los han aceptado y eso ha llevado a Reyes a llegar a una conclusión: “También hemos sabido que Latam y que Avianca ha contratado ya un grupo de esos trabajadores, lo que igual me lleva a reafirmar que Viva no va a volver a operar, no tiene aviones, no tiene empleados y no tiene recursos, no más las deudas. ¿Cómo podría operar?, ¿quién le va a dar aviones para hacer la operación? Sin embargo, de todo se ve en la viña del señor”.

Lee También

Finalmente, en cuanto a la demanda, el ministro aseguró que tienen los argumentos suficientes para interponer la denuncia, después de recopilar pruebas contundentes.

“Hemos recogido información que evidencia el delito de estafa agravada en la modalidad de masa que, en criterio nuestro, con lo que tenemos de evidencias, puede superar los 270.000 millones de pesos en lo que fue venta de tiquetes, tiqueteras y cuponeras, a sabiendas de que iban a salir del mercado”, comentó.