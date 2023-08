El paro de taxistas es noticia este miércoles 9 de agosto en Colombia. El gremio de conductores pide una tarifa diferencial en el precio de la gasolina, teniendo en cuenta el alza del producto. Por esta razón decidieron salir a protestar para conseguir ese beneficio por parte del Estado.

(Lea también: Gobierno no cedió por paro de taxistas y confirma qué pasará con precio de gasolina)

Asimismo, los conductores le piden otros dos beneficios al Gobierno, según informó Noticias Caracol: además de bajarle el precio a la gasolina, los taxistas quieren que los vehículos que fueron inmovilizados en medio de las protestas no sean sancionados y, por último, que se controle el transporte ilegal.

Mintransporte respondió a taxistas si bajará precio de gasolina

Después de tres horas de reunión en la sede del Ministerio de Transporte, entre el ministro William Camargo y el gremio de taxistas, todavía no se llega a ningún acuerdo. El ministro dijo que frente al tema de las tarifas no es procedente y no se puede bajar el precio de los combustibles, informaron en el mencionado noticiero.

Por otro lado, sobre vigilar el transporte pirata, el ministro de Transporte resaltó los controles y las resoluciones que se han emitido por parte del Gobierno para ayudar a las autoridades a proceder y evitar que no ocurra esto.

(Lea también: Así ha golpeado el alza de la gasolina a taxistas, que no aguantan más y van a paro)

Hay que recordar que la queja principal de los taxistas es el aumento acumulado desde octubre del año pasado de la gasolina, ya que asciende a $ 4.425 por galón.

El ministro William Camargo insiste en que “no fueron responsables las decisiones del pasado de no subir el precio, esto afectó la estructura de costos”.