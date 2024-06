Sobre esta decisión se ha hablado bastante en junio, pero solo hasta estos últimos días del mes se haría oficial.

Medios como Caracol Radio y La F. M. concuerdan en que hay 7 ministros que fijo van a salir de sus cargos, algunos de ellos, mencionados anteriormente. Estos son:

Andrés Camacho, ministro de Minas.

William Camargo, ministro de Transporte.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

Yénifer Mojica, ministra de Agricultura.

Aurora Vergara, ministra de Educación.

Catalina Velasco, ministra de Vivienda.

Néstor Osuna, ministro de Justicia.

Estos dos últimos han acompañado al presidente Gustavo Petro desde que llegó a la Casa de Nariño, sin embargo, sus gestiones no han sido muy visibles. Velasco no ha podido crear campañas para que incremente la construcción en el país y Osuna no logró sacar adelante grandes reformas en su cartera.

Hay otros que han tenido su protagonismo, pero que actualmente parecen apagados, como el caso de Luis Fernando Velasco y William Camargo.

Casos como los de las ministras Vergara, Mojica y el ministro Camacho estarían más relacionadas con no poder sacar adelante las reformas que estuvieron a su cargo y aunque lleven menos de un año en el cargo podrían salir.

La incomodidad de estos dos cercanos al presidente Gustavo Petro radica en la falta de respaldo que han sentido en los últimos hechos en los que han salido mencionados.

En el caso del ministro de Salud, con la modificación en el sistema de salud de los profesores. En ese hecho hubo unos audios que salieron a la luz que lo pusieron en el ojo del huracán, pero nadie respaldó.

Una situación parecida vive la directora del Dapre, Laura Sarabia. Si bien desde que llegó a ese cargo ha perdido un poco de protagonismo en el Gobierno, sigue siendo la mano derecha del presidente, pero ese respaldo público no se ha visto por parte del primer mandatario, aseguraron en Caracol Radio.

De hecho, en la actualidad hay rumores sobre el incremento patrimonial del hermano de Laura Sarabia gracias a los cargos que ella ha tenido en el Gobierno, pero nadie ha salido a aclarar el tema más que ella.

