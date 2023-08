En una reunión extraordinaria que tuvo lugar en la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lideró un consejo económico durante la noche del pasado lunes. En el encuentro, el mandatario hizo un llamado de atención a su gabinete por la baja ejecución en la implementación de proyectos y políticas gubernamentales, estableciendo un plazo de un mes para que presenten resultados concretos y tangibles.

Fuentes cercanas a la presidencia han confirmado que en esta reunión, Gustavo Petro dejó en claro que los altos funcionarios de su gobierno deben mejorar la ejecución de las acciones y proyectos que se han propuesto. Además, advirtió que aquellos que no logren mejorar la ejecución en el plazo de un mes podrían ser separados del gabinete.

Las fuentes indican que, en relación a esta situación, el presidente Petro hizo referencia a una gráfica proporcionada por la Dirección General de Presupuesto, que muestra que hasta el 31 de julio los ministros tenían cerca de 30 billones de pesos en recursos sin ejecutar, ni siquiera comprometidos.

La reacción del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue una de las primeras en conocerse tras esta advertencia presidencial. Jaramillo reconoció que los ministros son “fusibles” y que aquellos que no cumplan con las expectativas y los plazos establecidos por el presidente tendrían que abandonar sus cargos.

El ministro Jaramillo, que tiene afán por empezar segundo debate de la reforma, manifestó que el presidente Petro exige un esfuerzo continuo y dedicado por parte de su equipo de gobierno en beneficio de Colombia. Asimismo, expresó la disposición de los ministros para trabajar incansablemente y estar alineados con las expectativas del presidente.

También afirmó que están comprometidos en servir al país y que, si algún miembro del gabinete no está a la altura de las demandas, sería reemplazado. Para él, el concepto de ser “fusibles” significa que, si un ministro no cumple con las expectativas o no logra la ejecución deseada, puede ser reemplazado por otro funcionario que pueda hacerlo mejor.

La reunión y el pronunciamiento del presidente Petro han destacado la importancia que otorga a la eficacia y la implementación en su administración. Este ultimátum plantea un desafío inmediato para su gabinete, mientras el gobierno busca avanzar en la ejecución de políticas y proyectos que puedan generar un impacto positivo en el país.