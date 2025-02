Con la renuncia de Velásquez se confirma la sexta salida del gabinete desde el convulsionado consejo de ministros del pasado martes 4 de febrero. Aunque aún no se ha hecho el anuncio oficial, la noticia fue confirmada por Caracol Radio en la mañana de este martes 11 de febrero.

La salida del ministro de Defensa es una sorpresa porque no estaba entre las posibles personas que podrían dejar su cargo, aunque él, como el resto del gabinete, debía presentar la renuncia protocolaria para que el presidente Gustavo Petro analizara quién debería salir.

Él presentó su renuncia irrevocable, lo que implica que su salida del Gobierno está confirmada y el presidente deberá buscar a un nuevo funcionario que se le mida al cargo. En la línea de mando, no es claro quién puede seguir, pues Daniela Gómez Rivas, estuvo como viceministra hasta el 31 de diciembre del 2024.

Lo cierto es que Iván Velásquez sale luego de dos años de cuestionada gestión y un día después de que se conociera la también salida del general William René Salamanca como director de la Policía Nacional. Por el momento, se desconoce si el adiós del ministro tiene que ver con la renuncia de Salamanca, o viceversa.

Lo que sí es claro es que la gestión de Iván Velásquez ha sido muy cuestionada. En sus dos años y cuatro meses de gestión hubo un incremento de la violencia en varias zonas del país, siendo Cauca y el Catatumbo las que más han tenido trascendencia.

Por el contrario, las opiniones sobre la gestión del ministro al interior de las fuerzas militares son diversas. Hay quienes aplauden labores del mejoramiento de algunos cargos, beneficios para soldados, incrementos de salarios y otras mejoras para los uniformados que durante años no gozaron de muchas ayudas.

Velásquez no se ha pronunciado sobre su salida, pero se sabe que su salida del Gobierno se da muy impulsado por lo que pasó en el consejo de ministros y varios hechos que ponen en duda su idoneidad para el cargo, como por ejemplo, la publicación del presidente Petro sobre un punto del Catatumbo que tenía la indicación del Eln, sobre el que el ministro no pudo dar ninguna razón.

Qué dice el presidente Gustavo Petro sobre renuncias de ministros

Desde Dubai, a donde viajó desde el inicio de esta semana, el presidente señaló que “está todo listo” para los cambios en el gabinete ministerial.

“No hay que preocuparse. No va a ser tampoco un gran cambio en los ministerios. Lo que hacemos es quitar a las personas que tengan personas electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y administración pública porque no se hace ni lo uno ni lo otro”, dijo Petro.

#LoÚltimo | Presidente Petro dijo que “no va a ser un gran cambio de ministerios” y “muchos van a permanecer” Ampliación >>> https://t.co/Sicvg53uIn pic.twitter.com/rSAAc74NoL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 11, 2025

De hecho, el presidente señaló que los consejos de ministros se van a seguir transmitiendo a nivel nacional, aunque no se sabe cómo se harán porque muchos de estos ocurren entrada la noche, lo que cambiaría la programación de los canales.

