El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, dio una entrevista a Revista Semana, donde se refirió a temas como el presupuesto nacional, el precio del diésel, las tasas de interés y la inflación.

Bonilla dijo que se tienen ya algunas cifras tentativas para el presupuesto del 2024, pero están todavía en proceso de discusión con el Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), porque se tiene un límite en el gasto.

Según el ministro, el servicio de la deuda en 2024 es muy alto y el perfil de vencimiento se concentra entre 2024 y 2025, por ende, el saldo al Fondo Monetario Internacional (FMI) se tiene que pagar en esos dos años.

“Con el FMI lo mejor es no tratar de buscar refinanciamiento ni ajuste, porque eso tiene serias implicaciones fiscales. Vamos a cumplir y honrar ese compromiso. Eso no quiere decir que no busquemos recursos por otros lados”, dijo Bonilla a Semana.