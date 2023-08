En medio de un escenario tenso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció este lunes sobre las manifestaciones que se desarrollan en varias ciudades del país por parte de los transportadores. Según Bonilla, estas protestas carecen de fundamento, ya que el precio del ACPM se mantiene sin cambios. El ministro además sugirió que detrás de estas manifestaciones podrían existir motivaciones de naturaleza electoral y política.

En declaraciones contundentes, el ministro afirmó: “El Gobierno Nacional no ha subido el precio del diésel, ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar.”

En respuesta a estas afirmaciones, el presidente Gustavo Petro utilizó la plataforma social X para recalcar su postura. Petro afirmó que durante su gobierno, el precio del diésel no ha experimentado aumento alguno, y tampoco se han elevado las tarifas de peajes.

El presidente mencionó el impacto directo de estas cuestiones en los transportadores, indicando que “la mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. El combustible y los peajes representan cerca del 85 % de sus costos.” En este contexto, Petro subrayó que, desde el inicio de su mandato, se han mantenido congelados los precios tanto del diésel como de los peajes.

Este debate entre el Gobierno Nacional y los transportadores plantea interrogantes acerca de las motivaciones detrás de las manifestaciones y las preocupaciones reales de los transportadores. Mientras el ministro Bonilla sostiene que las protestas carecen de justificación, el presidente Petro insiste en que las medidas adoptadas durante su gobierno buscan aliviar la carga financiera sobre los transportadores, un aspecto crucial para un sector vital en la economía colombiana.