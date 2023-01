La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, aseguró que presentará acción de nulidad y demandará licencia ambiental otorgada a la empresa Colcco para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto en El Carmen de Chucurí, Santander, luego de que las protestas por parte de los líderes ambientales y habitantes del departamento completaran 48 horas.

“Nos toca entrar a demandar esta licencia porque no creemos que cumpla en este momento los estándares ambientales. Eso lo haríamos vía una acción de nulidad y solicitando medidas cautelares para que cesen los efectos de derecho de la licencia que tiene hoy en legal y debida forma. Esta licencia no genera confianza y sí alta incertidumbre”, dijo la funcionaria.

De acuerdo con el Ministerio, luego de revisar a profundidad al proceso en el que se otorgó la licencia a la empresa minera, se determinaron una serie de inconsistencias por las que el permiso no debía otorgarse.

“El primer problema es el vacío en la definición del área de influencia, hay una débil caracterización ambiental, por lo tanto, una incertidumbre de impactos. Se habla que es la misma área de ejecución del proyecto y lo que se demuestra es que no hay una claridad de hasta dónde llegan los impactos. No hay una delimitación clara. Al no tener un área de influencia clara no hay claridad de cómo esta mina va a impactar las poblaciones a su alrededor y mucho menos en qué grado las va a impactar”, aseguró la ministra Muhamad.