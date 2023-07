Policías pertenecientes a los Cuadrantes en Bogotá durante el desarrollo de actividades de patrullaje y registro a personas sobre el corredor vial de la calle 19 con carrera 12, indicaron que sobre las 5:00 de la mañana observaron saliendo de un local comercial a cuatro hombres quienes al observar la presencia policial emprendieron la huida.

(Lea también: Nueva modalidad de robo en Bogotá: a botellazos agreden a las víctimas en plena calle)

La reacción policial y la activación del ‘plan candado’, con los policías de los cuadrantes aledaños al barrio Alameda Centro, permite interceptar a tres de ellos, además en su poder se les halló 23 relojes de diferentes marcas, avaluados en más de 15 millones de pesos.

(Vea también: Riña familiar terminó en tragedia: joven perdió la vida en plena calle de Bogotá)

Las autoridades después de capturarlos les leyeron sus derechos como personas detenidas. Los investigadores le siguen la pista través de cámaras de seguridad de la zona, con el fin de identificar y capturar a un cuarto sujeto quien logró escapar del lugar.

“En el momento en el que la Policía me llama, me levanto y me dirijo a mi lugar de trabajo y me encuentro que han capturado a tres delincuentes que se habían entrado al local a robar. Pues tristeza por la inseguridad que está viviendo la ciudad, pero alegría porque la Policía logró capturar a los individuos”, señaló el dueño del local asaltado que, además, agradeció la labor de las autoridades.