En el documento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dice, según La W, que durante este 2019, 100 condenados por abusar de menores quedaran en libertad, mientas que el próximo año serían cerca de 139.

En el 2021, dice la emisora, serán 368 los liberados; en 2022 unos 617; en 2023 serán 777 y en 2024, 874 sentenciados saldrán de las cárceles, luego de cumplir su sentencia.

Precisamente, este tema sale a relucir en medio de la discusión pública, y que ya llegó al Congreso, por si estos abusadores deben ser condenados a morir en cárceles, o si merecen la libertad luego de reformarse.

OPINION Mónica Toro de Ferreira Que el abuso sexual no manosee a sus niños



Al respecto, los panelistas del programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, coincidieron en que, si bien la cadena perpetua que se discute en el Congreso no sería retroactiva (que se aplicaría a personas que ya fueron condenadas), sí evitaría que esta personas retomen la libertad porque, según el padre Alberto Linero, que estos abusadores hayan pasado años en la cárcel no es garantía de que se hayan “rehabilitado”.

En ese mismo sentido, el periodista Néstor Morales dijo:

“Le confieso, a mí la cadena perpetua, hasta este momento, me parecía que era lo mismo que 60 años [máxima pena en Colombia], pero cuando veo que van a salir de las cárceles 2.000 y pico de señores que son abusadores declarados culpables, digo: ‘Miércoles, esto sí merece una repiensa”.

De igual manera, la comunicadora Paola Ochoa manifestó que la cuestión no es solo si los condenados se “rehabilitan”, sino “¿cómo sabe usted que ya cuando [los condenados dejados en libertad] vean a un niño no van a sentir ese impulso y ese deseo de quererlo tocar, de querer estar con él? Porque finalmente, han estado completamente aislados en cárceles donde no han visto menores de edad, obviamente no pueden estar en contacto con ningún niño. ¿Cómo lo saben? ¿Quién determina eso?”.

Las opiniones de los periodistas se alinean con otro dato del Inpec, publicado por la misma emisora, que dice que de los 16.200 presos que están condenados por abuso contra menores, 1.380 son reincidentes.