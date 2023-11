Se trata de Mikhail Krasnov, nuevo alcalde de Tunja y también sorpresa en las elecciones del pasado 29 de octubre. Por primera vez en esa ciudad, un ciudadano no nacido en Colombia se posesionará como mandatario. Llegó hace 15 años al país por un intercambio estudiantil y ahora administrará los recursos de la capital de Boyacá.

A Krasnov se le conoce como ‘El Profe’ y conquistó a más de 27 mil votantes. Su trabajo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia lo llevó a evidenciar problemas sociales en Tunja, por lo que decidió lanzarse como candidato.

Arribó al territorio colombiano en el 2008, pero no regresó a su hogar, se quedó para aprender español y adelantar estudios en sociología, economía y demografía.

Con un porcentaje de votos de 31,56% triunfó sobre las principales maquinarias políticas de la ciudad, algo de lo que se siente orgulloso, puesto que financió su campaña vendiendo tamales y acogiendo donaciones de algunos pobladores. Hasta burlas recibió, “siendo ruso me dicen que yo voy a invadir Duitama o algo así”, dijo en entrevista con Infobae.

Además, agregó: “Yo realmente no he podido salir de la casa, he estado en la casa y el parque de la Iglesia, que es donde estamos grabando entrevistas, porque vivo acá cerquita. Desde las siete de la mañana empezamos a trabajar porque sí, porque ya hemos atendido a muchos periodistas desde todo el mundo”.

En la misma entrevista, acotó que potenciará la empresa privada, motivará el emprendimiento y los proyectos sostenibles. Asimismo, dejó claro que, para el desarrollo de Tunja, debe haber también desarrollo en los municipios aledaños, desea fortalecer de la región.

Finalmente, el caso de ‘El Profe’ ruso evidencia las dinámicas de las contiendas electorales y las preferencias de la ciudadanía respecto a la política. Krasnov agradeció a sus votantes y dijo estar comprometido por ellos.

