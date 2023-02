El auténtico tamal tolimense se abrió camino en Cantabria, España, gracias a la visión de una emprendedora ibaguereña que desde hace ocho años lo comercializa en el país ibérico.

Luz Stella Espinosa creció en la Capital Musical apoyando a su mamá a preparar tamales, sin imaginar que esta labor le permitiría dar a conocer lo mejor de nuestra tradición en el exterior, donde se radicó hace más de 10 años.

“Hace nueve años hago tamales en España. Inicié con 50 platos ofreciéndole a los conocidos, amigos cercanos, pero poco a poco fui aumentando la cantidad porque los clientes hablaban de mis tamales, y me recomendaban con otras personas. Hoy en día tengo que hacer como mínimo 100 tamales para que no se me queden personas sin el producto“, señaló la ibaguereña.