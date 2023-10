En el auditorio Simón Bolívar de la universidad La Gran Colombia de Armenia se llevó a cabo el foro ‘Diagnóstico y prospectiva del mercado laboral en el departamento del Quindío’ organizado por la academia y la gobernación del Quindío.

El propósito del evento fue presentar el informe que, desde el Observatorio para el Departamento del Quindío y Armenia, Ormet, se realizó en cuanto a estudios, diagnósticos y análisis del mercado laboral y, asimismo, la dinámica social, laboral y productiva de la economía social en el departamento.

Juan Manuel Aristizábal Tamayo, docente investigador de Ormet Quindío, manifestó: “Uno de los boletines en los cuales trabajamos tuvo que ver con entender las diferencias salariales en el sector turismo y notamos que, en ese segmento en particular, las mujeres están ganando más en comparación con los hombres, lo que indica que ellas están ocupando cargos de mayor valor.

En cuanto a los migrantes venezolanos, infieren una gran implicación política y el Quindío no debería desaprovechar la ola migratoria, especialmente porque es un departamento envejecido y los migrantes, en general, suponen una tasa de reemplazo; por tanto, hay que trabajar con ellos, lograr su inserción a la educación y al mercado laboral en mejores condiciones.

El 53 % de ellos tienen menos de 25 años o sea que nos van a ayudar a sostener la economía, pero en ese mismo sentido hay que trabajar para que se inserten de mejor forma en el mercado laboral”.

Sobre las personas con alguna discapacidad, el docente añadió: “Uno de los resultados interesantes que obtuvimos en ese análisis en particular es que, quienes se encuentran desocupados no reportaron tener dificultades, lo cual es un poco extraño en comparación con los ocupados y con los inactivos en donde el porcentaje es menor, lo que nos podría estar indicando que de alguna, las personas se podrían sentir discriminadas y por esa razón no auto reportan dificultades con el propósito de vincularse en el mercado laboral”.

Por su parte, el rector de la universidad La Gran Colombia, Jorge Alberto Quintero Pinilla, argumentó: “Es un trabajo de investigación con un equipo de alto nivel que obedece a un convenio hecho entre la academia y la gobernación del Quindío y que venimos haciendo periódicamente en los últimos años para establecer y hacer un seguimiento a las condiciones del mercado laboral en el Quindío y en Armenia como contribución a generar herramienta de información e indicadores para tomar mejores decisiones en política pública hacia la generación de empleo y de mejores condiciones laborales en el departamento del Quindío”.

Magda Inés Montoya indicó: “Desde la gobernación tenemos claro que el trabajo con la academia es fundamental para poder marcar todos los planes de trabajo de las secretarías y también para dar cumplimiento a todos los planes de desarrollo del gobierno; en esta administración hemos trabajado de manera articulada siempre, puntualmente desde la secretaría de Turismo entendiendo este turismo como un renglón muy importante de la economía del departamento. El informe que se nos ha dado hoy por parte de los profesores investigadores es muy pertinente para marcar la hoja de ruta del sector turístico”.

“Hoy pudimos ver la importancia del tópico laboral en el departamento que, a pesar de que ha mejorado todavía tenemos muchas brechas a las cuales hay que prestar atención; brechas entre la población migrante y la población nativa, entre la población ocupada y la población no ocupada, el valor de la mujer en el sector turístico”, puntualizó la líder de esta cartera.

