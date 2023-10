Actualmente es común que en las redes sociales aparezcan todo tipo de tendencias sobre cómo llevar a cabo nuestras vidas: maneras rápidas de bajar de peso, consejos para atraer el amor, o simplemente métodos adecuados para ahorrar dinero.

Sin embargo, estas tendencias o consejos por lo general carecen de rigurosidad científica o de algún tipo de sustento teórico que respalde su supuesto éxito al momento de aplicarlas en nuestras vidas.

Un ejemplo de ello es la nueva tendencia “Girl Math” que se ha vuelto famosa en redes sociales por explicar un controversial uso del dinero que supuestamente promete ser toda una “innovación” para las finanzas personales.

Esta práctica se presenta como una controvertida forma de asumir los gastos económicos y puede ser una explicación al aumento de las deudas en los jóvenes, pues según las cifras presentadas por Bravo, en el primer semestre de 2023 ingresaron al programa de reparación de crédito 315 personas menores de 24 años en Colombia.

Tipos de ‘Girl Math’

Esta forma de llevar a cabo las finanzas consiste en extrañas formas de ver los gastos, por ejemplo, varias usuarias en TikTok afirman que “si pagas en efectivo es gratis” ya que, según ellas, no se está haciendo uso de las cuentas bancarias.

Otras consideran que “si algo vale 300 es caro, pero si cuesta 299 está bien”, simplemente porque no se está pagando por el mismo valor, cuando la reducción es literalmente de 1 peso.

Otro tipo de “Girl Math” que se encuentran en las redes hablan de “si pago 100 mil en una sola tanda es mucho, pero si gasto a lo largo del día 25+25+25+25 fue barato y no se gastó tanta plata”, o “si hay envío gratis de un producto por cualquier cantidad, entonces ahorré, porque no pagué el costo del envío así me haya gastado 500 mil”, también “si algo está en descuento, es plata que se pierde si no se compra”.

Estas y muchas otras frases que engloban esta nueva tendencia pueden resultar nocivas para las arcas personales y un enorme obstáculo si el objetivo es ahorrar dinero.

Ante esto, Alexandra Naranjo, experta en finanzas personales de Bravo, considera que “las redes sociales son una gran herramienta para nuestra sociedad, sin embargo, es importante que se tenga precaución al momento de escoger quiénes guiarán nuestros procesos financieros y quiénes influenciarán en las decisiones económicas.

Y agrega que “siempre es importante hacer una pausa y buscar más información, definitivamente las Girl Math son el peor negocio para el bolsillo de los jóvenes”.

Además, la experta en finanzas personales afirma que lo ideal para llevar una vida económica saludable es empezar a plantearse metas a corto, mediano y largo plazo que permitan mayor motivación al momento de ahorrar, evitando así frases como: “Para eso trabajo y hay que ser feliz”, ya que cualquier peso que se malgaste en la juventud será un paso menos en la consecución de los objetivos establecidos.

