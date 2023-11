Una nueva controversia rodea el segundo debate de la reforma a la salud, esta vez por cuenta de una proposición avalada por el Gobierno y por la bancada del Pacto Histórico, con la cual los directores de los hospitales empezarían a ser elegidos a dedo, según denunciaron varios congresistas.

Desde partidos como Alianza Verde, Dignidad y Compromiso e incluso el Liberal, aseguran que la iniciativa podría incentivar la corrupción con artículos como el 42, al que varios calificaron de “orangután”.

Ante esto, el coordinador ponente, Alfredo Mondragón, respondió que lo que pretenden quienes se oponen a la disposición sería “dejar las cosas como están”.

“Evidentemente el sentido desde la ponencia era un artículo en donde pudiéramos establecer mayores mecanismos y controles a lo que hay actualmente, pero han dicho que el Pacto y el Gobierno no concertan y este artículo lo hemos tenido que concertar. Han dicho que el presidente Petro no ha logrado la mayoría de gobernaciones ni alcaldías y que no tiene amigos, entonces no va a haber ningún tipo de suspicacia de quienes dicen que esto es una especie de trapisonda”, manifestó.