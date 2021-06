Los hechos se dieron en zona rural del municipio de Fuente de Oro, Meta, en donde el individuo habría asesinado a su compañera sentimental atacándola con un machete, detalló la Cuarta División del Ejército, que ayudó a la Policía en la captura del hombre.

El informe de las autoridades de la región detalla que el sujeto fue detenido en flagrancia al atacar a Leidy Zamora, de 19 años, y causarle graves heridas en su rostro y sus extremidades.

La joven alcanzó a llegar con vida a un centro médico de la zona, pero lamentablemente falleció producto de las heridas, detallaron las autoridades del departamento del Meta.

En un audio, difundido en redes, la hermana de la joven asesinada cuenta que el sujeto ya tenía antecedentes por haber agredido a varias de sus exparejas.

“Yo le daba consejos a mi hermana, pero ella no me quería hacer caso. No imaginé lo que iba a pasar, hasta que ayer me comentaron lo que pasó. Llegué a la Clínica Cooperativa y ella todavía estaba viva. Un momento después, me informaron que mi hermana estaba fallecida. A ese señor voy a demandarlo en la Fiscalía para que nunca jamás lo suelten; que se pudra en la cárcel por asesinar a mi hermana”, manifiesta, en el audio, Yulieth Vanessa Zamora, hermana de Leidy.