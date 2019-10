En el mensaje que publicó el programa el domingo pasado, en el Canal RCN, aparece el nombre de Juan Pablo Valderrama, un joven estudiante que se mostró dolido y arrepentido por el fallecimiento de su compañero.

Valderrama, según dijo ‘Cuatro Caminos’, “estuvo” con Luis Andrés Colmenares en la fiesta de Hallowen el día en que ocurrieron los hechos.

“Negrooooo (sic), cómo se fue mi hermano, no sabe el dolor que me deja tan grande, todavía no lo puedo creer. Nada va a volver a ser lo mismo, compadre. ‘Negro’, va a ver que pronto nos volveremos a echar los ‘kewhys’ y nos vamos a volver a ver. Perdóneme por no haber estado hay (sic) presente, hay (sic) con usted. Perdóneme, en serio ‘negro’…”, se lee en el pantallazo del mensaje.

En la otra parte del texto, el joven le agradece a Colmenares por “todos los ratos alegres” que pasaron, le dice que lo quiere mucho y asegura que “siempre” lo recordará.

El programa destacó este mensaje ya que lo escribió un estudiante que era cercano a Colmenares y a Laura Moreno, y porque días después los dos jóvenes dialogaron por teléfono sobre la citación que la Fiscalía le había hecho a Valderrama para escuchar su testimonio.

Según El Heraldo, que el 3 de diciembre de 2015 transcribió parte de esa conversación, Valderrama era “otro exnovio de Laura”, aunque se aclaró luego que el joven no estuvo implicado en los hechos que rodearon la extraña muerte de Colmenares.

De hecho, en la conversación interceptada Valderrama le consulta a Moreno por las posibles preguntas que le puedan hacer en la diligencia, y ella lo tranquiliza diciéndole que vaya y cuente la verdad.

“El consejo que te doy es que no te preocupes, no te afanes, ve con naturalidad. Tú no tienes tampoco nada que ver. Yo vi las cosas, pero tampoco tengo nada que ver en eso”, comenta Moreno.

En un análisis del caso que se hizo en una columna de El Espectador, en 2017, se cuestiona el hecho de que la Fiscalía presentara con insistencia “el temor de Juan Pablo Valderrama de que su novia se enterara que salía con Laura”.

Estos mensajes se suman a las pruebas que dieron a conocer familiares de Luis Andrés que, según ellos, no fueron valoradas por la juez del caso y que ya fueron presentadas ante el Tribunal de Bogotá.

Dentro de ese nuevo material, que mostró Cuatro Caminos a propósito de la conmemoración de los nueve años del fallecimiento del joven (octubre de 2010), aparece evidencia de las últimas tres llamadas que hizo Colmenares antes de morir, así como una foto con la que se pretendería demostrar que al joven le dieron un botellazo en la cabeza.

Este es el programa completo de Cuatro Caminos (los mensajes están a partir del minuto 11:00).