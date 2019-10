Claudia López, alcaldesa electa de la capital del país, habló al respecto en una entrevista que le concedió a Noticias Caracol. Allí, la exsenadora anticipó que este martes en la mañana se reunirá con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para empezar el empalme de cara al comienzo de su mandato el primero de enero de 2020, y que en la tarde se verá con el presidente Iván Duque.

Al mencionar al mandatario del país, López precisó que él fue el primero que la llamó a felicitarla luego de que se conociera los resultados este domingo y acotó: “Hablé con él anoche. De hecho, fue la primera llamada que recibí una vez se conocieron los resultados. Él me dijo que me felicitaba, que era una victoria muy importante para las mujeres de Colombia. A las 3:30 p.m. empezaré el empalme con el señor Presidente”.

Sin embargo, el momento más emotivo de la entrevista se dio cuando a López le preguntaron por cómo recibió su familia este logro tan importante para su carrera. En ese momento, a la exsenadora se le quebró la voz y lloró al recordar lo mucho que se sacrificó su madre para darle una vida feliz y las enseñanzas que le inculcó desde pequeña.

“Mi mamá quería celebrar desde el primer boletín y yo le decía: ‘Espérate, esto es muy difícil’. Cuando en Caracol dicen: ‘Hay nueva alcaldesa’, yo no me lo creía. Me enorgullece profundamente haber vivido para darle este orgullo a mi madre, que ha hecho todo por mí en la vida (lágrimas). Tener todos los sacrificios, sacarme adelante con amor, con rigor, enseñarme que ganar no es el éxito, que el éxito es hacer bien lo que depende de uno”, declaró López, bastante emocionada.

La nueva alcaldesa le envió un mensaje de tranquilidad al 1,1 millón de bogotanos que confió su voto en ella: “Nos hemos preparado toda la vida para esta oportunidad y la vamos a honrar”, prometió López.

