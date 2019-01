Incluso se creó una tendencia por la gran cantidad de imágenes que las personas en redes diseñaron a propósito de la publicación del Jefe de Estado, y que le han criticado por la inexactitud de los hechos que relata sobre el rol de Estados Unidos y sus padres fundadores en la Independencia de Colombia.

Cabe recordar una entrevista del doctor Norbert Rehrmann, docente en la Universidad Técnica de Dresde (Alemania), autor de ‘Simón Bolívar’ y especialista en historia, cultura y política de América Latina y España le dijo a la cadena Deutsche Welle, en 2009 cuando publicó el libro, que Simón Bolívar esperaba que Estados Unidos le prestara apoyo Militar, pero nunca sucedió.

Por esa razón, Bolívar se quejaba “amargamente de que Estados Unidos no sólo no ayudaba, sino que había puesto incluso algunos barcos y armas a disposición de los realistas. Es decir, el apoyo militar que los criollos habían esperado poder obtener de Estados Unidos no se produjo”, afirmó el profesor Rehrmann.

Aun así, la afirmación del presidente ha sido defendida por funcionarios de su gobierno, como el Alto Consejero presidencial para los Derechos Humanos y los Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa Delgado, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Por otro lado, otros académicos e historiadores le han pedido a Duque rectificar lo que dijo.

Este es el trino de Duque y algunos de los memes que se han difundido en las últimas horas a propósito de sus palabras:

Esta es la famosa #Pola emborrachando a las tropas enemigas con uno de sus #Hechizos.#DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/TNeb9erNlh — Lector #Readtor (@ZuletaJor) January 4, 2019

Benjamin Franklin volando cometa en el festival de Villa de Leiva. #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/s4OydT8FP0 — Mike Cifuentes 🐺 (@Un_lobo) January 4, 2019

Ojala la siguiente parte de avengers tenga escenas en el puente de Boyaca!!! Que emosion😆 #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/I7AjH68pUa — Camilo Patiño MFC (@camipatino01) January 4, 2019

Tropas Estadounidenses descansando después de tomar el Puente de Boyacá. Agosto de 1819 #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/tIuhueZ1uZ — Hernán Alfonso (@HernnAlfonso) January 4, 2019

1819-

Abraham Lincoln junto a los padres fundadores de Estados Unidos, discutiendo si la campaña libertadora de Colombia debía iniciar en Chiquinquirá o en Flandes#DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/wr59UVh8QN — Simón (@safr95) January 4, 2019

Jajajaja por lo menos el Presi nos hace reír. #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/t5X6gZ6OPh — Jas (@Jas008) January 4, 2019

Tanto que desde tierras colombianas se burlaron del presidente de Venezuela y ahora les toca soportar a DUQUE

#DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/ceU6xMdJjm — PedroEnriquet (@PedroEnriquet) January 4, 2019

George Washington celebrando la independencia de Colombia y la estrella del Junior. #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/L1y17QOKoh — Jaime Hernández S. (@JaimeHe45215413) January 4, 2019

Soldado norteamericano anónimo, Simón Bolívar y Thomas Jefferson. Campaña libertadora. Colección museo de historia "Estudien vagos". #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/nIaAEse3tB — Recolector (@4b4j0) January 4, 2019

Uribistas!! Aquí esta la prueba, es el momento exacto en el que Ben Franklin esta viendo la factura que pagó por la chicha de la batalla de Boyaca. #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/hxUUrE4irP — Manizaleñense (@SoyEdizombie) January 4, 2019

El Teniente Dan cuando ganó la Batalla de Boyacá… #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/WXLGuso5OZ — Carlos Pulgarin (@pulgarincarlos2) January 4, 2019

Foto de George Washington sobre el río Magdalena durante la campaña Libertadora #DuqueTeParecesTantoAMaduro pic.twitter.com/j7YXbm7fSC — Juan Alvarez (@bigjuantuyo) January 3, 2019