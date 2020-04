green

En primer lugar, el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, le dijo a Blu Radio que no se tiene un panorama claro sobre la situación del COVID-19 en el país:

“No se están haciendo —y el mismo ministro [de Salud] lo dijo, que por falta de equipos y materiales y reactivos— la cantidad de pruebas necesarias y suficientes para llegar a tomar esas determinaciones. El punto de vista nuestro es que sin datos suficientes, y al día, no se pueden tomar esas decisiones con precisión”.

El doctor Isaza señaló que pensando en cifras certeras, cuestiones objetivas y estadísticas, no hay una datos considerables para levantar las medidas de aislamiento social.

“No hay información sobre qué cantidad de población que hay en la calle está contaminada o no, sino que las cifras se refieren a los centros asistenciales. No ha habido la cantidad suficiente de pruebas diagnosticas que se hayan hecho”, puntualizó.

Por eso, dijo, la determinación de levntar la cuarentena debe basarse en dos escenarios consecutivos: “uno, que la curva realmente este aplanada y que luego de estar aplanada durante un tiempo, tienda a descender”.

Además, dijo, debe conocerse “cuánta cantidad de la población tiene ya anticuerpos contra el coronavirus, que va a ser el verdadero escudo que va a proteger a la población no enferma”. El médico considera que sin esas cifras”las decisiones no tienen una base muy rigurosa” y solo la cuarentena va a mantener la tendencia como hasta ahora.

Pero Isaza no es el único experto que tiene dudas, otros gremios le piden claridad al Gobierno sobre en qué información se basó para hablar de aplanamiento de la curva epidemiológica.

Por ejemplo, Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano señaló en Noticias Caracol que “sería interesante saber de qué fecha son las pruebas que están saliendo para tener una idea en el espacio de cuántos son los infectados en cuáles días”.

El interrogante sigue siendo en si hacer un promedio de 2.000 pruebas al día para un país de 50 millones de habitantes es suficiente, pues los expertos insisten en que hacer pruebas aleatorias y no solo a los que tengan síntomas es primordial para tomar decisiones; eso, sumado a tener listo el sistema hospitalario.

“Por la irregularidad del número de test que se toman a diario en Colombia es muy difícil establecer una curva porque a veces hay un crecimiento o una desaceleración muy fuerte”, añadió el médico investigador Camilo Prieto en el noticiero.

Los científicos insisten en conocer datos como las ciudades que se tuvieron en cuenta, el número de pruebas y los resultados; además de saber qué población se está incluyendo allí, si quienes han estado saliendo a la calle por estar entre las excepciones u otros grupos.

Por eso, recomiendan no confiarse en la capacidad instalada que se tenga en cada ciudad y tampoco bajar la guardia en cuanto a la aplicación de medidas de autocuidado.