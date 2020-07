Para el especialista, que ha hecho seguimiento a los casos en Bogotá y a la ocupación de las UCI, la salida no es una cuarentena general, como lo plantean varios profesionales en salud ante la crisis que viven los hospitales por los casos críticos de COVID-19.

“Las cuarentenas no son la solución. Una cuarentena se considera eficiente si más o menos el 60 o 70 % se cumple en confinamiento; las cuarentenas en Colombia no han tenido resultado, nunca han sido estrictas”, afirmó el médico Hernández a Noticias Caracol.

Según dice, los aislamientos estrictos implican una presencia de policía militar y en Colombia esto es complicado de cumplir.

“Si nosotros hiciéramos buenas estrategias de mitigación, no necesitaríamos cuarentena. Uso de tapabocas, cordón sanitario, distancia social, lavado de manos. Las cuarentenas focalizadas claro que sirven, es mejor cuarentenas focalizadas bien hechas y medidas y no una cuarentena generalizada, ineficiente y mal hecha”, asegura el especialista.

También afirma que las cuarentenas tienen muchos efectos en la salud de las personas, y no siempre se está protegido en la casa, en donde también se debería usar tapabocas y mantener distancia social.

Se debe, según él, reforzar la mitigación del COVID-19.

Así mismo, dice, se deben aplicar cuarentenas flexibles y Bogotá y el país están cerca del pico de la epidemia, que era lo que tanto se esperaba. “No es hora de bajar la guardia”, insiste.

La posición de la administración distrital va en línea, hasta cierto punto, con lo dicho por el especialista. En la mañana de hoy, la alcaldesa Claudia López descartó que haya un colapso hospitalario en la capital y no ha definido aún si se vuelve a una cuarentena general.

La mandataria señaló en rueda de prensa que en la reunión que tuvo con asociaciones médicas les expresó que entendía su preocupación por las duras semanas que se vienen en los hospitales de Bogotá, pero que es temprano hablar de colapso en ellos.

“Yo les dije a las asociaciones médicas: ‘Entiendo su angustia, pero no hay colapso del sistema hospitalario en Bogotá’. El sistema hospitalario y de las UCI de Bogotá está atendiendo a todo el que lo necesita. No ha pasado que un paciente llegue y no lo podamos atender”, sentenció López.