“Sus condiciones físicas eran aceptables, es decir, no había desnutrición, no habían bajo peso y no se puede demostrar que el niño haya tenido algún signo de sufrimiento. La muerte ocurrió como resultado de una hemorragia subaracnoidea, pero se descarta que el menor haya sido maltratado. Todos los estudios orientan a que la muerte es por causa natural”, explicó Carlos Valdés, director de Medicina Legal, citado por Noticas RCN.

El caso del bebé cobró fuerza en las últimas horas. Su muerte se produjo este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santa Clara.

El menor ingresó al centro médico en la tarde de este martes después de ser remitido del Cami Diana Turbay, a donde lo llevó su progenitora para que lo atendieran por una aparente insuficiencia respiratoria, según informó este miércoles Noticias Caracol.

Sin embargo, unos hematomas que presentaba el menor en el cuerpo alertaron a los médicos, que de inmediato expusieron la situación ante las autoridades de Infancia y Adolescencia.

Luego de que Medicina Legal descartara un abuso o maltrato al menor, la directora del ICBF, Karen Abudinén, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en casos como este, se espere el dictamen de las autoridades encargadas para definir las causas o posibles violencias contra los menores.

En días recientes, la funcionaria también enfatizó en que la mamá del niño nunca lo abandonó. Ella fue retirada del hospital porque presentaba un cuadro de varicela que comprometía su salud y la del niño.