Recientemente, Daisy López, reconocida creadora de contenido y ‘coach’ nutricional, reportó un lamentable hecho en el que se vio involucrada mientras hacía deporte en las vías de Antioquia. La también modelo grabó un video en el que explicó lo sucedido.

(Vea también: Sale a la luz motivo por el que habrían asesinado a mujer en Soacha, en Día de la madre)

López estaba haciendo ruta en su bicicleta por un reconocido sector a las afueras de Medellín. La mujer se mostró agobiada y con la voz quebrada, pues un individuo inescrupuloso que iba en moto disminuyó la velocidad y le agarró su parte trasera.

La creadora aseguró que esta no era la primera vez que le pasaba, pues llevaba 10 años tomando bicicleta y en tres ocasiones había vivido la desagradable situación.

“Hace más de 10 años que salgo a montar bici. Es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme. Para abusar de mí. Para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío”, dijo.

Sobre el tema, aseguró que esto no era lo peor, pues ella lamentaba que este tipo de situaciones se naturalizaban y nadie hacía nada por evitarlo. Así mismo, reclamó por qué las mujeres no podían hacer ejercicio tranquilas, pues siempre estaban atemorizadas ante este tipo de actos.

“Y lo peor no es solo lo que me hicieron, lo peor es que esto nos pasa a muchas y nadie hace nada. Nadie grita, nadie corre detrás, nadie denuncia, y eso también es violencia. No entiendo por qué las mujeres no podemos hacer ejercicio, caminar solas o simplemente existir sin miedo. ¿Por qué lo normalizamos? ¿Por qué lo dejamos pasar?”, añadió.

El mensaje de la creadora de contenido fue claro, pues le pidió a la ciudadanía alzar la voz en caso de ver una situación de este tipo, pues es sinónimo de violencia clara en contra de la mujer.

“Si alguna vez ves algo así en la calle: ¡No te quedes callada! Tu voz, tu reacción, tu conciencia pueden cambiarlo todo. Hagamos que ya no sea normal. Hagamos que se sientan observados, no impunes. Hagamos ruido mujeres, esto no se puede normalizar. No podemos sentirnos vulnerables solo por querer salir a la calle. No más”, puntualizó.