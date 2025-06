El Fondo de Solidaridad funciona como una “alcancía solidaria”, dijo la Alcaldía de Medellín, que se va llenando con el aporte que lo hacen los estratos altos (5 y 6), las industrias y comercios de la ciudad, recursos de la alcaldía y de la nación.

De ahí, sale la plata para que más de 600.000 familias de Medellín, que viven en estratos uno, dos y tres, no tengan que pagar la tarifa completa del recibo del agua, pues se les subsidia una parte, y así se garantiza el suministro del líquido, alcantarillado y aseo.

Cómo funciona el subsidio en el recibo del agua en Medellín

A los de estrato uno les rebajan el 60 % en la tarifa del acueducto y alcantarillado, mientras que para el aseo el subsidio alcanza el 55 % de lo que marca el valor del consumo.

A los hogares que pertenecen a los estratos dos se les aplica un descuento del 40 % en el costo del recibo, mientras que a los de estrato tres se les hace un descuento del 12,5 % en el acueducto y alcantarillado y del 15 % en el aseo.

El descuento se ve reflejado en la factura del servicio del acueducto en un sector que dice: “Subsidio Fondo de Solidaridad”. Allí aparece el valor del apoyo. En caso de que un hogar pertenezca al estrato uno, dos o tres y no esté recibiendo el descuento debe comunicarse con la empres del servicio público para notificarla. No obstante, para ser beneficiario no es necesario inscribirse en ningún lugar ni llenar formularios, advirtió la Alcaldía de Medellín.

El Fondo de Solidaridad solo subsidia los primeros 13 metros cúbicos del consumo de agua. Si el hogar se llega a pasar de ese límite debe pagar el excedente sin descuento.

