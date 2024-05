Durante el último mes han capturado a cinco extranjeros señalados de explotación con menores de edad en Medellín. Además, tres turistas más han sido inadmitidos por estar señalados de este delito en la capital antioqueña.

El caso de Timothy Alan Livingston prendió las alarmas en Medellín respecto a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, por ello, la alcaldía lanzó la campaña ¡Ni lo intentes, es un delito!, con el fin de prevenir que ciudadanos extranjeros llegaran a la ciudad a tener relaciones con menores de edad.

Dicha campaña fue lanzada el 10 de abril y, a pesar de que el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro y el Olaya Herrera de Medellín tienen afiches por todas partes, el fenómeno continúa dándose en la capital de Antioquia. Solamente en el último mes se han registrado cinco capturas y tres inadmisiones.

La primera captura fue la de Zhan Liu, un ciudadano chino, de 42 años, que fue capturado en un apartamento de una unidad residencial cuando se encontraba con una menor de 14 años. Luego siguió Stefan Correa, de doble nacionalidad, ecuatoriana y estadounidense, y quien fue capturado en Miami antes de volar a Medellín donde pretendía tener relaciones sexuales con niñas de 11 y 12 años.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que cualquier extranjero que sea hallado en flagrancia o del cual se tengan pruebas contundentes será capturado por las autoridades competentes, como ocurrió en los casos mencionados.

“De los cuales hay flagrancia y donde se da realmente la prueba de que hay explotación de niños, niñas y adolescentes, no es que lo requerimos al Embajador de migración, no los capturamos de una”, dijo el alcalde Gutiérrez.

En este mismo sentido, pero con el precedente de que fueron enviados a la cárcel en Colombia, está primero el estadounidense Brandon Seth Wood, de 50 años, que, al parecer, contactó a una joven de 15 años por redes sociales para que sostuvieran relaciones a cambio de dinero. El extranjero fue enviado a prisión por parte de la Fiscalía General de la Nación por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de edad.

Además, un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre identificado como Brendan Scott Wootan, de 57 años de edad, quien le habría ofrecido dinero a una menor de 17 años para sostener relaciones en la noche del pasado 18 de abril, invitándola bajo engaños a su apartamento en el barrio El Poblado.

Sin embargo, estos no fueron los últimos casos, porque el boliviano Yeison Félix Olaguvel, de 42 años, fue sorprendido por la Policía con una adolescente de 17 años con quien habría tenido relaciones. El alcalde Federico Gutiérrez recordó que perseguirán a todos aquellos extranjeros que realicen actos indebidos en la ciudad y que procurarán que paguen por los delitos cometidos.

Por hechos de estos delitos han sido capturados 10 extranjeros durante el 2024 en Medellín. No obstante, la administración distrital no solo se ha quedado en capturas, ya que se conoció que, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, Migración Colombia, lograron identificar a dos hombres de nacionalidad estadounidense que pretendían llegar a Medellín el 18 y 19 de mayo, respectivamente. Sin embargo, al llegar a la terminal aérea los sistemas arrojaron que los hombres serían posibles agresores.

Además, la semana pasada se dio la expulsión del país del australiano Charlie Hardy, en Santa Marta. El hombre era señalado por la presunta violación de normas relacionadas con la explotación en Medellín, de hecho, se encontraba en una lista de 41 extranjeros que ya fueron reportados por el Distrito. El alcalde de Medellín recalcó que debe continuar el control por parte de las autoridades.

“Que muchos de estos casos también son alteraciones, por ejemplo, al orden público, alteración a las normas de convivencia, ciudadanos que creen que puede llegar entonces a la ciudad a hacer lo que quieran y entonces los vecinos no pueden dormir, la gente no puede estar tranquila, pues no, pues hay que poner orden de alguna forma”, resaltó.