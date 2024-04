Por: El Colombiano

Los casos de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes en Medellín no paran. La Fiscalía anunció la captura de un ciudadano estadounidense llamado Brendan Scott Wootan, quien habría intentado abusar sexualmente de una menor de edad y posteriormente, tras no lograr su cometido, la habría atacado.

Según la Fiscalía los hechos se presentaron el pasado 18 de abril en un edificio de El Poblado. De acuerdo con la investigación de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), Brendan Scott Wootan, de 57 años, habría llevado con engaños a su apartamento a una adolescente de 17 años. Una vez la tuvo allí en estado de indefensión, intentó abusar de ella, pero ante la negativa de la joven de recibir dinero para sostener relaciones sexuales, el sujeto la habría sacado violentamente del apartamento.

La menor tuvo que ser auxiliada por los vigilantes del edificio y luego pusieron el caso el conocimiento de las autoridades, que llegaron hasta el inmueble para capturar al ciudadano estadounidense. La Fiscalía le imputó los delitos de explotación sexual comercian con persona menor de 18 años y un juez de control de garantías decidió ponerlo tras las rejas mientras avanza la investigación. El presunto pedófilo no se allanó a los cargos.

El mismo 18 de abril, día en el que ocurrieron los hechos por los que se señala a Scott Wootan, también se conoció sobre la captura de un ciudadano de nacionalidad china llamado Zhan Liu, tras ser hallado dentro de una vivienda en un lujoso complejo residencial en Los Naranjos, El Poblado, junto con una menor de 14 años y otra mujer de 21 años, quienes habría llegado a esta propiedad mediante un vehículo de aplicación.

En medio del procedimiento de captura se encontró que la menor de edad habría presentado documentación falsa para hacerse pasar por mayor de edad con el fin de evadir el accionar de las autoridades ante los recientes controles que se están realizando en la ciudad contra el delito de explotación sexual de menores de edad.

Este hecho habría sido suficiente para que un juez ordenara la libertad del ciudadano chino, tras lo cual no trascendió ante la opinión pública qué decisión que tomarían las autoridades colombianas luego de la determinación de liberarlo. Por eso su paradero es desconocido y podría, incluso, seguir en la ciudad.

El propio alcalde Federico Gutiérrez evidenció su molestia por la liberación de Zhan Liu. “Hubo una buena acción de la Policía, la Fiscalía intervino y al ir a la justicia, pues entonces toman la decisión de dejar en libertad a este ciudadano extranjero. Yo no quiero que esos depravados, sigan viniendo a la ciudad y el mensaje es muy claro también y créame que inclusive ese proceso continúa no significa que porque no haya tenido medida de aseguramiento es que entonces no hay nada. No, el proceso sigue”.

No habrá distritos rojos ni apoyo a eventos de modelaje webcam

Sobre la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes que presenta cifras alarmantes en Medellín, en medio de varios contextos (no solo dinamizado por turistas extranjeros), la secretaría de las Mujeres, Valeria Molina, señaló en entrevista con Cambio que la actual administración no impulsará bajo ninguna circunstancia ninguna de las formas de explotación sexual, tales como los llamados distritos rojos, una medida en discusión en ciudades como Cartagena. Y tampoco apoyarán eventos como los que organiza el sector de modelos webcam en la ciudad. En ese orden de ideas se espera que este evento no tenga relación alguna con Plaza Mayor.

