El momento que viven los embalses en el país es más que preocupante, ya que varios están en niveles muy bajos y por eso es que en distintas regiones se ha tomado la decisión de hacer racionamiento del agua, una medida con la que se busca ahorrar y que así mismo no se tenga que hacer cortes de energía.

Sin embargo, Medellín no ha sido una de esas ciudades, pero eso podría cambiar en los próximos días si la situación no mejora, ya que aunque se han presentado lluvias, estas no han sido suficientes para retomar los niveles normales del embalse.

Teniendo esto en cuenta y para prevenir que toque hacer racionamiento del agua como ocurre en Bogotá, EPM y la Alcaldía de Medellín han hecho algunas recomendaciones a los ciudadanos para que ahorren más agua, como por ejemplo que en la ducha las personas no tarden más de tres minutos.

¿Por qué es importante una ducha de menos de tres minutos?

Según explicó Peter Londoño, de EPM, en diálogo con Caracol Radio, la importancia de tomar duchas tan cortas es porque en este periodo de tiempo se gastan entre 35 y 40 litros de agua, una cantidad importante teniendo en cuenta que eso es solo una persona de las millones que viven en la capital antioqueña, mientras que si se toman duchas más largas, como de cinco minutos, el gasto podría ser de hasta 90 litros, según explicó el experto.

“En cualquier fenómeno de variabilidad climática nuestras pequeñas acciones pueden contribuir a sobrepasar estos retos. Ahora, la mayor ayuda es ahorrar agua y energía desde los hogares”, agregó.

Por eso mismo es que la entidad y la Alcaldía, liderada por Federico Gutiérrez, le piden a la comunidad que no malgasten el agua porque la situación no es sencilla y, por ahora, las precipitaciones que se han presentado no han sido suficientes para causar tranquilidad.

